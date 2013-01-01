ЖУРНАЛ "Вестник психотерапии" издается с 1991 г.

Научный рецензируемый журнал, периодическое издание.

Учредители:

- Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ВЦЭРМ МЧС России), директор С.С. Алексанин;