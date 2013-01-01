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Журнал «Вестник психотерапии»

ЖУРНАЛ "Вестник психотерапии" издается с 1991 г.

Научный рецензируемый журнал, периодическое издание.

Учредители:

 - Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ВЦЭРМ МЧС России), директор С.С. Алексанин;

Обложка Вестника 1991 годаОбложка Вестника 2010 года

 
Журнал «Вестник психотерапии», №06(11), 1999 год.   Обзор №06(11)
Журнал «Вестник психотерапии», №09(14), 2003 год.   Обзор №09(14)
Журнал «Вестник психотерапии», №12(17), 2004 год.   Обзор №12(17)
Журнал «Вестник психотерапии», №13(18), 2005 год.   Обзор №13(18)
Журнал «Вестник психотерапии», №14(19), 2005 год.   Обзор №14(19)
Журнал «Вестник психотерапии», №15(20), 2006 год.   Обзор №15(20)
Журнал «Вестник психотерапии», №16(21), 2006 год.   Обзор №16(21)
Журнал «Вестник психотерапии», №17(22), 2006 год.   Обзор №17(22)
Журнал «Вестник психотерапии», №20(25), 2007 год.   Обзор №20(25)
Журнал «Вестник психотерапии», №21(26), 2007 год.   Обзор №21(26)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №25(30), 2008 год.   Обзор №25(30) Открыть Содержание
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №26(31), 2008 год.   Обзор №26(31) Открыть Содержание
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №27(32), 2008 год.   Обзор №27(32) Открыть Содержание
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №28(33), 2008 год.   Обзор №28(33) Открыть Содержание
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №29(34), 2009 год.   Обзор №29(34) Открыть Содержание
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №30(35), 2009 год.   Обзор №30(35)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №31(36), 2009 год.   Обзор №31(36)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №32(37), 2009 год.   Обзор №32(37)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №33(38), 2010 год.   Обзор №33(38)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №34(39), 2010 год.   Обзор №34(39)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №35(40), 2010 год.   Обзор №35(40)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №36(41), 2010 год.   Обзор №36(41)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №37(42), 2011 год.   Обзор №37(42)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №38(43), 2011 год.   Обзор №38(43)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №39(44), 2011 год.   Обзор №39(44)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №40(45), 2011 год.   Обзор №40(45)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №41(46), 2012 год.   Обзор №41(46)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №42(47), 2012 год.   Обзор №42(47)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №43(48), 2012 год.   Обзор №43(48)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №44(49), 2012 год.   Обзор №44(49)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №45(50), 2013 год.   Обзор №45(50)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №46(51), 2013 год.   Обзор №46(51)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №47(52), 2013 год.   Обзор №47(52)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №48(53), 2013 год.   Обзор №48(53)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №49(54), 2014 год.   Обзор №49(54)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №50(55), 2014 год.   Обзор №50(55)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №51(56), 2014 год.   Обзор №51(56)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №52(57), 2014 год.   Обзор №52(57)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №53(58), 2015 год.   Обзор №53(58)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №54(59), 2015 год.   Обзор №54(59)
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №55(60), 2015 год.
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №56(61), 2015 год.
Открыть PDF-версию журнала Журнал «Вестник психотерапии», №57(62), 2016 год.
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