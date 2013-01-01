Международный институт резервных возможностей человека (МИРВЧ)

Здравствуйте, дорогие друзья!!!

Рад вас всех видеть, если вы пришли накануне праздника на лечение, значит у вас, действительно, есть большое искреннее желание лечиться. А раз такое желание есть, то мы с вами достигнем поставленной цели.

Как вы думаете, почему так трудно лечатся пьянство, табакокурение и наркомания? То есть, лечатся легко, долгосрочного результата трудно добиться. А почему? Многие люди лечатся десятки раз и какое-то время есть результат, а потом опять все возвращается к исходной точке?

Что такое вообще желание лечиться? Откуда оно берется? И надо ли лечиться вообще от болезни этой? Если проблемы появились - человек взял и сам бросил пить, зачем врач-то нужен?.

Если бы вокруг были люди непьющие, к примеру, какой-то процент, хотя бы половина - тогда бы еще можно было как-то не пить. А то ведь, действительно, человек непьющий - он воспринимается как белая ворона, как больной. И первое правило борьбы с искушением - убрать источник искушения. А как здесь источник уберешь? Это как голодание на продовольственном складе. В принципе, можно голодать - но только не на продовольственном складе.

Желание лечиться - это осознание себя больным. И, конечно, люди, которые приходят на лечение, они в разной степени осознают себя больными.

Расписание ближайших лечебных сеансов В январе 2017 г. сеансы будут проводиться на Придорожной аллее, дом 11 по следующим дням: 5 января в четверг (начало в 10 часов);

14 января в субботу (начало в 15 часов);

21 января в субботу (начало в 15 часов);

28 января в субботу (начало в 15 часов). ВНИМАНИЕ! 1, 2 и 7 января 2017 г. в институте выходные дни. Прием врачей с 6 января 2017 г. (пятница) переносится на 5 января 2017 г. (четверг) с 11 до 18 час. В декабре 2016 г. сеансы проводятся на Придорожной аллее, дом 11 по следующим дням: 3 декабря в субботу (начало в 10 часов);

10 декабря в субботу (начало в 15 часов);

17 декабря в субботу (начало в 15 часов);

24 декабря в субботу (начало в 10 часов);

30 декабря в пятницу (начало в 10 часов). По понедельникам, вторникам и четвергам приема дежурного психотерапевта в МИРВЧ НЕТ. По всем вопросам обращайтесь в нашу информационно-консультативную службу, тел. 599-04-18, 592-14-19 или 923-21-77 каждый день без выходных с 10 до 19 часов. Прием у дежурного психотерапевта ведется с 11 до 18 часов по всем дням недели, кроме понедельника, вторника и четверга.

Пьянство и алкоголизм в Петербурге

Если рассмотреть понятие алкоголизма в частности, то это одна из ведущих проблем деградации человека, если перейти к общему, то проблема алкоголизма, это настоящее национальное бедствие, коллективное самоубийство наций и путь к краху человечества - так оценивают ученые и общественность (собственно, мы) стремительно растущее злоупотребление напитками содержащими градус. Алкоголизм несет в себе ряд опасных для жизни проблем. С алкоголизацией связано 50% дорожно-транспортных происшествий, 50% убийств, 25% самоубийств, до 50% семей распадается на почве злоупотребления алкоголем одним из супругов. В результате цирроза печени (неотъемлемый атрибут алкоголика) средняя продолжительность жизни больных укорочена на 10 лет, по сравнению со здоровым населением. Бытовое пьянство и алкоголизм у разных людей протекает не одинаково, ведь все зависит от предрасположенности и здоровья. Доказано, что в случаях, когда люди начинают выпивать до двадцатилетнего возраста, алкоголизм формируется в более ранние сроки и вылечить его более сложно. Особенно это касается женского алкоголизма. Кстати, ведущее место по алкоголизму занимает Карелия, а не Москва и не Петербург. Появилась тенденция к росту женского и подросткового алкоголизма.

Вы когда-нибудь слышали о женском инфаркте миокарда, женской язве желудка, женском туберкулезе легких? Вряд ли. А вот о женском алкоголизме, к сожалению, мы слышим на каждом шагу. Средняя распространенность алкоголизма составляет 10% среди мужчин и 3-5% среди женщин. Пристрастие к алкоголю у женщин формируется быстрее, чем у мужчин. Существует расхожее мнение, что женский алкоголизм неизлечим. Звучит как смертельный приговор. Когда услышите подобный вердикт, не верьте, это неправда! У женщин шансов избавиться от алкогольной зависимости ничуть не меньше, чем у мужчин. Для того чтобы эффективно бороться с проблемой алкоголизма, необходим комплексный подход. Лечение женского алкоголизма направлено на коррекцию соматоневрологических расстройств (алкогольное поражение печени, почек, сердца, алкогольные полинейропатия и энцефалопатия) и на борьбу с основным признаком алкоголизма - влечением к алкоголю. Чтобы проводить эффективную борьбу с алкоголизмом необходимо обратиться в клинику по борьбе с алкоголизмом. Для этого используются фармакотерапия и психотерапия. Психотерапия алкоголизма направлена на формирование сознательной установки, а также на обучение решать проблемы и получать удовольствия от жизни без алкоголя, комфортно и полноценно чувствовать себя при ведении трезвого образа жизни и эффективно бороться с возникающим влечением к алкоголю. Лечебно-реабилитационная программа достаточно длительна. Быстрые и доступные методы, такие как кодирование, подшивание, эсперали и прочие доказали свою недостаточную эффективность, ибо их действие основано на страхе без формирования сознательной установки на трезвость. И по окончании срока действия метода больные в большинстве случаев «срываются» и даже начинают пить больше, чем до лечения. Вылечить алкоголизм, именно вылечить, а не приостановить на некоторый промежуток Вам помогут в клинике по борьбе с курением, алкоголизмом и наркоманией – МИРВЧ (Международный институт резервных возможностей человека). Профессионалы в своем деле, опытные доктора в любой момент окажут помощь при алкоголизме.

Алкоголизм и наркомания

Алкоголизм, курение и наркомания - очень связанные между собой понятия. Стоит заметить, что алкоголизм - это наркотическая зависимость, характеризующаяся болезненным пристрастием к употреблению алкогольных напитков (психическая и физическая зависимость) и алкогольным поражением внутренних органов. Алкоголик- это тот же наркоман.

Современное лечение алкоголизма давно уже отличается от терапии этого заболевания несколько десятилетий назад. Основу верного лечения алкоголизма составляет общая диагностика состояния человека, обратившегося за помощью. Очень важно понять стадию алкоголизма и верно остановиться на типе лечения, поэтому перед лечением алкоголизма диагностика необходима.

На вечный вопрос – является ли определенный объем употребления спиртного признаком алкоголизма, сложно ответить абстрактно. Легче определить конкретные стадии развития заболевания.

Первая стадия алкоголизма - встречается чаще всего. Это психологическая зависимость от алкоголя. Обнаруживается просто – в предвкушении выпивки улучшается настроение, но в процессе выпивки приятно общение, а не возможность много выпить. На этой стадии необходимая для опьянения доза алкоголя начинает расти, но похмелья и запоев еще нет.

Вторая стадия алкоголизма - теряется контроль над количеством выпитого алкоголя – выпив немного, человек уже не может остановиться. Формируется физическая зависимость. Человек «знакомится» с похмельем. Плохое самочувствие во время похмелья снимается небольшим количеством алкоголя. На этой стадии алкоголизма появляются запои.

Третья стадия алкоголизма. Организм слабеет и разрушается. Снижается устойчивость к алкоголю - для опьянения уже достаточно около 50 грамм. Становится явной деградация личности.

Безусловно, чем раньше человек осознает проблему с алкоголем, тем легче с ней справиться. При этом надо понимать, что любой метод лечения алкоголизма основан на полном отказе от спиртного.

Сейчас в сфере медицинских услуг по излечению алкоголизма можно найти более 500 различных препаратов, которые помогут на начальных стадиях алкоголизма.

Обратите внимание, что обязательным условием положительного результата в лечении алкоголизма является наличие у больного доверия к лечащему врачу. Необходимо, чтобы лечащий врач-нарколог обладал большим опытом в лечении алкоголизма, и на профессиональном уровне владел методами психотерапии.

Широко известна профилактика алкоголизма. Под профилактикой алкоголизма подразумевают психологические способы, направленные на формирование отрицательного отношения к алкоголю. Задача методов состоит в формировании образа жизни человека без возникновения у него тяги к алкоголю. Выделяют три основных этапа профилактики алкоголизма.Первичная профилактика алкоголизма включает в себя мероприятия, направленные на предупреждение причин возникновения алкоголизма. Оптимальным периодом с точки зрения формирования антиалкогольных установок является возраст ниже среднего. Пояснительная работа должна быть направлена на отрицание потребления алкоголя как символа престижа. Необходимо рассказать о пагубных свойствах алкоголя и возможных последствиях его употребления, сформировать в сознании альтернативу стилю жизни, который включает потребление алкоголя.

Доказано, что самым действенным способом профилактики является метод, направленный на формирование такой смысловой ориентации личности, для которой алкоголь не может являться ценностью в жизни.

В данный момент, ведущее место в лечение алкоголизма занимает психотерапевтический метод. Психотерапевтический метод направлен на работу с личностью больного. Существует множество разных психотерапевтических подходов и методов для лечения алкоголизма. Широко применяются гипносуггестивные, когнитивно- поведенческие и психодинамические методики. Психотерапия алкоголизма проводится как индивидуально, так и в группе, особое внимание отводят семейной психотерапии.

Гипносуггестивная психотерапия:

При гипносуггестивной терапии используется внушение, направленное на запрет употребления алкоголя, с закреплением страха перед возможными неприятными и даже тяжкими для пациента последствиями при нарушении этого запрета.

Когнитивно-поведенческая психотерапия:

Терапия направлена на помощь больному алкоголизмом в изменении образа жизни, формировании более адекватных представлений о себе и окружающей действительности. В процессе лечения пациента обучают рациональному мышлению. Результаты терапии чаще всего зависят от решимости больного бросить пить. Обращает на себя внимание то, что наибольшая часть выздоровлений наблюдается у тех, кто признает свою болезнь.

Групповая психотерапия:

Большинство методов психотерапии больных алкоголизмом применяется в группах, что, как считается, способствует повышению эффективности лечебного воздействия. Существует мнение, что групповые занятия имеют преимущества перед индивидуальными, так как группа гораздо лучше, чем один терапевт противостоит попыткам одного из членов группы оправдать пьянство. Примеры тех, кто смог преодолеть тягу к спиртному и ведет трезвый образ жизни, вселяет надежду в собственное выздоровление.

Семейная психотерапия:

На современном этапе большое внимание в лечении алкоголизма отводят семейной психотерапии (психотерапия супружеских пар, в группах жен, мужья которых страдают алкоголизмом, и др.) При этом задачами психотерапии является выявление основных конфликтов супругов, реконструкция семейных отношений, адаптация семьи к режиму трезвости, укрепление установок больного на трезвость. Существуют организации родственников больных алкоголизмом (например, «Дети алкоголиков»). Члены этих организаций признают, что родственники больного бессильны перед его влечением и только упование на Бога может спасти от этого пагубного пристрастия. Что же касается самих родственников, то их задача — добиться независимости от больного (что, конечно не означает ни равнодушия, ни враждебности).

Умелое применение докторами клиники МИРВЧ того или иного психотерапевтического метода, а если необходимо, то и сочетания различных методик, в зависимости от клинической картины болезни, личности больного и его социальной ситуации, позволяет добиться максимальной эффективности терапии алкогольной зависимости. Более чем за 20 лет работы в МИРВЧ под руководством Заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук, профессора Григорьева Григория Игоревича было создано свое, принципиально новое направление духовно ориентированной психотерапии в форме целебного зарока, ставящее своей задачей полное исцеление человека: его тела, души и духа.

Лечение алкоголизма включает в себя тщательный анализ тех ситуаций, в которых возможен срыв или рецидив алкоголизма. Вы можете оказать помощь при алкоголизме больному, сформировав иммунитет к ситуациям риска, обучив его самостоятельно снимать тягу к алкоголю, эмоциональную напряженность, чувство дискомфорта. Лечение алкоголизма требует не только индивидуальной, но и групповой, и что особенно важно семейной помощи. Семья должна понимать как правильно вести себя с больным алкоголизмом.

В настоящее время стало абсолютно ясно, что лечение алкоголизма невозможно за одну, две и даже три встречи с врачом. Лечение должно проходить в клинике по борьбе с алкоголизмом, а не в кустарных условиях, ведь вылечить алкоголизм не так просто.

Биохимические исследования последних лет показали, что бесконтрольное пьянство часто может быть следствием нарушения обмена веществ, которое можно лечить, используя диетическую терапию.

Некоторые ученые утверждают, что ни один из тех, кто придерживается правил рационального питания, никогда ещё не стал алкоголиком. Опыт многочисленных клубов здоровья, оздоровительного бега, ритмической гимнастики и моржевания, где “сухой закон” обязателен и практически все питаются здоровой пищей, подтверждает это. Врачам, конечно, известно, что алкоголики часто страдают от неправильного питания, но неправильное питание клеток мозга до сих пор просто не рассматривалось как одна из существенных причин, вызывающих алкоголизм.